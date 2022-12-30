Ніхто не відбере в нас мрії і бажання! Як зустрічатимуть Новий рік ведучі ICTV

Цьогоріч українці зустрічатимуть 2023-й на тлі повномасштабного вторгнення Росії, обстрілів та влучань ракет, без світла і тепла вдома, без рідних, які вимушено полишили домівки, а дехто – на фронті. Разом з тим багато українців переймаються питанням, чи доречно дозволити собі свято в умовах війни. Ведучі ICTV поділилися думками щодо святкування Нового року і розповіли про свої плани.

Петро Демʼянчук

Зараз дивляться

Хочемо ми чи ні, Новий рік все одно приходить. І святкувати однозначно потрібно. По-перше, щоб показати ворогу, що нас не зламати. По-друге, на передовій хлопці та дівчата теж святкують. Теж ставлять ялинку, і знаю, що 31 грудня наші стрічки у соцмережах будуть завалені фото хлопців з передової, які святкують, дуркують – на зло московитам і на радість нашим. Це ми тут сидимо і думаємо: може, не треба. Навпаки! Вони ж і воюють там, щоб у нас були свята. Салюти однозначно не треба. Але в домашніх умовах посидіти з рідними, піти в гості до друзів – ми ж не бачились скільки. Багато людей пороз’їжджались. А свято – це гарна можливість і нагода зібратися.

У моїй сімʼї завжди були прогулянки перед новорічною ніччю. І цього разу ми також підемо до ялинки. Ніхто цієї традиції відміняти не збирається. Хочеться зберегти різдвяно-новорічну атмосферу. Купили гірлянди на повербанках, щоб можна було запалити, якщо світла не буде. Будемо стіл накривати, дзвонити вітати рідних – будемо далі жити.

Олексій Душка

У нас є традиція – кожного разу зустрічати Новий рік у новому місці. Катались на лижах у новорічну ніч, були за кордоном, їздили в село. Колись навіть зустріли в заторі, разом із сотнями киян, просто вийшли з машин, привітали одне одного. Цьогоріч теж зустрінемо в новому місці. Це поки що секрет, щоб дружина і дитина не знали. Все по-простому, поруч із домом, але, думаю, буде цікаво. Не відмовлюся від жодної своєї мрії чи традиції через навалу ворога, бо вони цього і хочуть.

Юлія Зорій

Цей Новий рік ми зустрінемо у сімейному колі. Залежно від того, коли чоловік звільниться з роботи, зберемося за вечерею. Як сказав Олексій, ніхто не забере у нас наш Новий рік, наше життя і традиції, які були до війни. І у нас точно ніхто не відбере наші мрії і бажання, які ми загадуємо у новорічну ніч. Тому тихо, спокійно, але ми будемо проводжати старий рік і спільно з усіма українцями загадувати наше єдине бажання на новий – з вірою, що воно обовʼязково здійсниться.

Андрій Ковальський

Звісно, ставити ялинку чи ні – навіть не виникало питання. Мої діти цього року багато бачили і чули того, що я б не хотів (йдеться про війну – вибухи і наслідки “русского міра”, який вони бачили на власні очі). Тому ялинка як символ дива має бути. Багатим застіллям 2023 теж не будемо зустрічати – відсвяткуємо з розмахом нашу Перемогу.

Анастасія Мазур

Новорічних традицій у нашій родині немає. Відколи народився син, шість років тому, ми і Новий рік фактично не святкували. Кілька років узагалі йшла вкладати спати і засинала разом з ним. Для мене головне свято новорічного циклу – це Різдво. Цього року всі свята у нашій родині тихі і скромні. Наш тато захищає Україну, як і тисячі інших тат і мам. Тому цього року ми святкуємо тихо, подумки з тими, хто оберігає наш спокій і захищає наші життя і нашу країну, з вірою у перемогу.

Оксана Гутцайт

Ялинку ми цього року не ставили і будинок не прикрашали. На жаль, через орків традицію святкування Нового року сімʼєю підтримати не вдається. Та ми обов’язково вип’ємо шампанське з чоловіком вдома. Адже наступний рік – рік нашої перемоги, і його треба зустріти!

Вадим Карпʼяк

Чи буду святкувати цього року? Як раніше, очевидно, що ні. Хоча все ж, для мене свято настане, бо нарешті побачуся з сімʼєю. Вони вперше від квітня приїдуть в Україну на кілька днів. Побачення з дружиною і дітьми – це буде моє святкування і подарунок до Нового року.

А взагалі – не бачу нічого поганого, що українці святкуватимуть. Звичайно, мають бути обмеження: без феєрверків, без голосних фестивалів. Але відзначити ще один рік наближення кінця російської імперії – чому ні.