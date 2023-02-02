Телеведуча Маша Єфросиніна різко прокоментувала скандальну ситуацію з хлопцями, які споювали дівчат і знущалися з них.

Вона зазначила, що ніхто не має права торкатися іншої людини без дозволу.

– Навіть якби я гола йшла Хрещатиком з написом на грудях я люблю, коли мене ґвалтують, це не дає нікому ніякого права торкатися мене фізично без мого дозволу, не дає права вставляти мені у в*гіну все, що кому заманеться, і не дає жодних виправдань, щоб знімати це, тим паче на широкий загал, – наголосила Єфросиніна.

Маша додала, що все вищезгадане є єдиним і непохитним злочином, насильством, порушенням закону та Стамбульської конвенції.

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Ба більше, Єфросиніна одразу ж зателефонувала до майора поліції Катерини Павличенко, яка заспокоїла її, сказавши, що вони вже займаються цією справою.

Нагадаємо, в мережі набула розголосу історія про групу молодих людей з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки. На них вони накачували алкоголем та наркотиками дівчат, а потім знущалися з них та ґвалтували.

Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що винні можуть отримати до семи років ув’язнення.