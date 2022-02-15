Переможниця відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш відреагувала на заяву активіста Сергія Стерненка про те, що її довідка про поїздку до Криму – підробка.

Артистка сказала, що не може дивитися на це все та мовчати.

– По-перше, хочу звернути увагу, що людина з бездоганною репутацією Сергій Стерненко публічно каже, що має доступ до державних баз даних і може пробити будь-яку людину та хто де був, – написала Паш у Instagram.

Аліна сказала, що, наскільки їй відомо, подібну інформацію Прикордонна служба може надавати на запит фізичної особи про себе особисто, на запит суду чи на адвокатський запит. Проте вона не розуміє, який з них робив активіст.

Також артистка зазначила, що надала письмовий дозвіл представнику своєї команди запросити довідку від Прикордонної служби України, оскільки сама вона тоді хворіла.

– За довіреністю було відправлено цей запит, відповідь надійшла доволі пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди одразу надав докази Суспільному, – сказала Паш.

Виконавиця подала повторний запит, щоб отримати довідку особисто в свої руки. Аліна пообіцяла, що як тільки документ буде в неї – вона оприлюднить його в Instagram.

– Я братиму стільки довідок, скільки потрібно, щоб довести, що я нічого не порушувала, – наголосила Паш.

Нагадаємо, що 12 лютого пройшов фінал відбору на Євробачення 2022. За право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі боролися вісім учасників, перемогу здобула Аліна Паш. Артистка виступила з піснею Тіні забутих предків.

Одразу після фіналу навколо відбору спалахнув скандал, а саме через те, що в прямому ефірі сталася плутанина з голосами. Так, гурт Kalush Orchestra пригрозив організаторам судом, оскільки вважає результати сфальсифікованими.

Також у мережі розгорівся скандал через поїздку Аліни Паш до Криму та Москви. У відповідь на це Аліна Паш надала документ про легальне перетинання кордону в 2015 році. У ньому йдеться, що співачка перетинала кордон України через КПВВ Чаплінка 11 та 13 серпня 2015 року.

Проте активіст Сергій Стерненко заявив, що довідка Аліни сфабрикована.