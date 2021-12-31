Дружина українського телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова показала обличчя без тейпів після операції.

В Instagram Даша повідомила, що сьогодні їй з носа зняли пластирі.

– Ну що, ви готові побачити результат? Скажу чесно, що мені незвично, але виглядає доволі мило, – зізналася Квіткова.

Згодом дружина Добриніна виклала кілька Instagram-stories, де попросила підписників залишити свою реакцію.

Сам Добринін оцінив операцію. Чоловік сказав, що ніс залишився таким самим, і він би навіть спитав у неї, чи робила вона пластику.

– Зайчик, у тебе такий самий ніс. Ямки немає, але він такий самий… Якби ти мені не сказала, то я б не звернув уваги. Він не став тоншим, у тебе просто зникла ямка, – сказав Микита.

Нагадаємо, що 30 грудня стало відомо про те, що Даша Квіткова зробила ринопластику. Вона прибрала ледь помітну ямку на носі.

Блогерша зізналася, що раніше ямку на носі завжди заповнювала у косметологічній клініці. Але щоб назавжди забути про цю проблему, дівчина наважилася на ринопластику.

Слід зазначити, що спочатку Квіткова прийшла до лікаря з питанням про груди, проте про це вона пообіцяла розповісти трохи згодом.

Ринопластику Даша робила в екс-чоловіка Слави Камінської Едгара Камінського.