Незалежність – це задоволення. Як війна змінила цінності Вови Шумка

Щороку українці масштабно відзначали День Незалежності нашої країни. Для нас це справді важливе свято. Цього року почуття ще сильніші, ніж завжди. Оскільки вже протягом шести місяців ми мужньо тримаємо удар ворога та захищаємо свою землю.

Напередодні свята думками про нашу незалежність відверто поділився актор проєкту Improv Live Show, новий сезон якого восени покаже Новий канал, Володимир Шумко.

– Для мене незалежність – це свобода. Свобода моїх дій, моїх думок, мого гумору. Свобода стосунків. Свобода погляду на те, що відбувається тут і зараз. Незалежно від того, хто думає інакше. У кожної незалежної людини має бути своя думка, власне впевнене ставлення до чогось. Незалежність – це задоволення. Задоволення від життя, від тих, хто поруч, від того, що з тобою відбувається, – каже імпровізатор.

З 24 лютого більшість із нас відчули суттєві зміни в собі та загалом у всьому, що оточує.

Зараз дивляться

– За період війни в мене змінилися цінності. Я почав інакше дивитися на ті самі речі. Побачив близьких людей трохи з іншого боку. Став більше цінувати друзів, більше любити сім’ю. І, звісно, як завжди буває, в деяких людях я, на жаль, розчарувався, – зізнається Шумко.

За пів року війни кожен українець зробив щось для нашої перемоги. Хтось – на передовій, хтось донатить, хтось волонтерить… Ми продовжуємо працювати й жити! Цим самим підтримувати економіку країни та здоровий дух нації.