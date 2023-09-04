Помер американський музикант, один із засновників гурту Smash Mouth Стівен Гарвелл. Йому було 56 років.

Незадовго до цього він потрапив у госпіс через багаторічне зловживання алкоголем. Лікарі діагностували в нього останню стадію печінкової недостатності, проте офіційна причина смерті невідома.

Менеджер Гарвелла Роберт Гейс повідомив, що співак помер в оточенні сім’ї та друзів, і що він пішов мирно. На момент смерті про співака піклувалася його наречена Аннет Джонс.

У 2021 році Стівен Гарвелл пішов із гурту Smash Mouth, заявивши про завершення кар’єри. Це сталося після того, як на одному з концертів музикант виглядав дезорієнтованим, невиразно говорив і кричав на глядачів.

Гурт також записав кавер на трек The Monkees I’m A Believer, який став саундтреком до мультфільму Шрек.