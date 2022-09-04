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Незабаром буду в Україні: Tayanna про приїзд до Києва та написання пісні Дороги

4 Вересня 2022, 11:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Незабаром буду в Україні: Tayanna про приїзд до Києва та написання пісні Дороги

Співачка Tayanna розповіла, що надихнуло її на пісню Дороги та коли вона приїде до України.

Каже, їй здається, що в кожної людини наразі, коли пройшло вже стільки часу, попіднімалися всі страхи.

– Люди зустрілися самі з собою. Все програми, страхи, негативні емоції, які були сховані. Цю пісню я написала, коли приїхала в Польщу, оскільки до цього жила в Балі. Коли я приїхала до Польщі перший раз і прокинулася в готелі, то зрозуміла, наскільки важко людям зараз по всьому світу жити не в своєму домі, – зазначила артистка.

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Тож зазначає, композиція Дороги про те, щоб кожна людина знайшла свій шлях до себе всередині, до любові, гармонії.

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Tayanna зізналася, з 10-12 вересня буде в Києві. В неї плануються благодійні концерти, а також хоче додому.

– Сина теж с собою беру, тож ми будемо в Україні скоро, – наголосила співачка.

Раніше Tayanna розповідала, скільки коштує життя на Балі. Тоді артистка сказала, що на острові дешевше ніж у Європі.

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