Зі сходженням на престол короля Чарльза III його дружина Камілла стане новою королевою Великої Британії. Вона – кохання всього життя монарха, його багаторічний радник і довірена особа.

Чарльз III і Камілла одружилися в 2005 році. Відтоді герцогиня Корнуольська старанно працювала як старший член королівської сім’ї, підтримуючи свого чоловіка. Однак в їхній історії кохання не все так просто, і декому у Великій Британії важко забути і пробачити давній позашлюбний зв’язок пари і той біль, який вони заподіяли першій дружині Чарльза III, принцесі Діані.

Що відомо про королеву-консорта Каміллу та факти з її життя

Камілла Розмарі Шанд народилася в липні 1947 року. Вона виросла в англійській сільській місцевості.

З майбутнім королем Камілла познайомилася на матчі з поло у Віндзорі в 1970 році. Наступного року Чарльз III приєднався до Королівського флоту, і поки він був у від’їзді, вона вийшла заміж за кавалерійського офіцера Ендрю Паркера Боулза. У 1970-х у пари народилося двоє дітей.

Чарльз III одружився з леді Діаною Спенсер у 1981 році, але 1994-го він визнав, що мав позашлюбний зв’язок із Каміллою. Майбутня дружина тоді ще принца розлучилася зі своїм чоловіком у 1995 році, за рік і Чарльз III розійшовся з Діаною.

У 1999 році Камілла переїхала до вестмінстерської резиденції членів британської королівської сім’ї Кларенс-Гаус, щоб бути з Чарльзом, і її ім’я стало з’являтися в офіційних документах.

У 2005 році син покійної королеви Єлизавети II і Камілла узаконили свої стосунки. Вона швидко стала надбанням королівської сім’ї та британського уряду.

Королева-консорт стала не тільки підтримкою свого чоловіка. Вона також використовує свій статус із метою благодійності, наприклад, привертаючи увагу до організацій, що допомагають жінкам і дітям.

Майбутня королева також працювала над підвищенням обізнаності про остеопороз – хворобу, від якої постраждали її мати і бабуся.

Ба більше, один із помічників Камілли сказав у 2013 році, що вона професійна бабуся, оскільки онуки – її захоплення. Підтвердила це і сама герцогиня Корнуольська, зазначивши, що постійно на зв’язку зі своїми онуками. До речі, троє з них, а також внучатий племінник були включені до служби коронації як пажі.

Довгий час вважалося, що Камілла носитиме титул принцеса-консорт, оскільки багато хто був не готовий до того, щоб вона отримала титул королеви, призначений Діані. Але з роками ставлення британців до Камілли пом’якшилося, і все менше людей проти, щоб дружина Чарльза III називалася королевою.

Читайте також: Дружина Чарльза III Камілла офіційно стане королевою

У лютому 2022 року королева Єлизавета II, яка померла у вересні того ж року, скористалася віхою свого платинового ювілею, щоб благословити герцогиню Корнуольську на те, щоб вона стала королевою, коли прийде час.

– Коли прийде час, мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому і його дружині Каміллі таку ж підтримку, як і мені. Я щиро бажаю, щоб коли цей час прийде, Камілла була відома як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу, – сказала тоді Єлизавета II.

Нагадаємо, вже 6 травня відбудеться коронація Чарльза III. Вона пройде у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Усе, що відомо про коронацію Чарльза III – читайте на Фактах ICTV.