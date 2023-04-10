Американський драматичний серіал Секс/Життя (Sex/Life) закривають після другого сезону. Проєкт від Netflix не отримає продовження у вигляді 3 сезону з Сарою Шахі, Маргарет Одетт, Майком Фогелем і Адамом Демосом у головних ролях.

Так, другий сезон завершив серіал – усі основні сюжетні лінії підійшли до кінця. Стосунки ключових персонажів закінчилися на позитивній ноті – представник Netflix заявив, що пишається серіалом і роботою продюсерів, акторів і знімальної групи.

Нагадаємо, що серіал Секс/Життя створила Стейсі Рюкейзер на основі книжки 44 глави про 4 чоловіків – у її сюжеті любовний трикутник між жінкою, її чоловіком і колишнім.

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Тепер Стейсі працює над новим проєктом, але поки що подробиць немає.

Утім, користувачам стримінгових платформ завжди є що подивитися, тим паче, що проєкти виходять у величезних кількостях. Наприклад, Warner Bros. планує створити серіал за мотивами Гаррі Поттера. На кожен сезон буде по одній книзі Роулінг, і це допоможе більш детально розкрити світ чарівників. За процес створення відповідатиме сама авторка книжок.