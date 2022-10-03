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Netflix купує 14 українських фільмів: які картини вже доступні

3 Жовтня 2022, 15:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Netflix
Джерело: Depositphotos

Стримінгова платформа Netflix уперше купує великий пакет українських фільмів. До угоди увійшло 14 картин нашого виробництва.

До списку увійшли вже відомі фільми – Скажене весілля, Велика прогулянка та Найкращі вихідні, а у грудні вийде фільм Снайпер. Не виключено, що до переліку також увійде український фільм про хлопчика та його собаку із супергеройськими здібностями Фокстер та Макс.

Відомо, що в перший місяць осені 2022 року на Netflix стали доступні три картини нашого виробництва – Дике поле, Бурштинові копи та Зустріч однокласників.

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Про ціни угоди поки що нічого не повідомляється. За даними експертів зі сфери продакшина, до війни йшлося про суми від $5 до $25 тис. за показ однієї серії. Нині за один фільм попросять до $50 тис.

Рішення стрімінгової платформи придбати контент з України – добрий знак для наших користувачів. Раніше до сервісу було додано український інтерфейс, субтитри для низки контенту, а в деяких випадках і повноцінний переклад з озвученням.

Корпорація продовжує з кожним днем ​​дедалі ближче до нас – на початку вересня Netflix відкрив офіс у Польщі. Головна мета – робота на Центральну та Східну Європу, у тому числі й на Україну.

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Джерело
Forbes Україна
Теги
Netflix Фільм
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