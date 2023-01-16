Російський гуморист Максим Галкін, який підтримує Україну в повномасштабній війні, відреагував на трагедію у Дніпрі. 14 січня росіяни вдарили ао багатоповерхівці, зруйнувавши цілий під’їзд.

В Instagram Галкін оприлюднив картинку зруйнованого будинку, на місці порожнечі в якому зображено дівчинку, яка закриває обличчя руками.

– Дніпро. Нестерпно… Неможливо, – написав Максим під фото.

Також він додав, що закрив коментарі для того, щоби уникнути навали ботів.

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Вдень 14 січня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Під завалом опинилося багато людей, які перебували вдома у вихідний день.

Станом на 16 січня 8:00 відомо про 35 загиблих внаслідок атаки по Дніпру. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук продовжується.