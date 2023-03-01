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Несподівано, але чесно: принц Гаррі зізнався, яку річ у гардеробі не може викинути

1 Березня 2023, 11:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Принц Гаррі
Джерело: Depositphotos

Принц Гаррі не дає публіці забути про себе. Герцог Сассекський з’явився на Пізньому шоу зі Стівеном Кольбером, де відповів на деякі несподівані запитання.

Так, Гаррі розповів, який бутерброд його улюблений і зізнався, яку річ гардероба не може “відпустити”.

– Я віддаю перевагу тостам із сиром і шинкою з діжонською гірчицею зверху, приготованим у тостері, – сказав герцог Сассекський.

Також він зізнався, що в його гардеробі є речі, стан яких, можливо, не зовсім підхожий для принца.

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– Імовірно, слід відмовитися від рваних боксерських шортів, – зазначив Гаррі.

Наприкінці він описав життя, яке чекає на нього попереду, п’ятьма словами – свобода, щастя, ясність, простір, любов.

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Нагадаємо, 10 січня вийшла друком книга принца Гаррі Запасний, яка ще до продажу встигла наробити багато галасу серед громадськості, оскільки містить низку гучних заяв. Чи зможуть мемуари герцога Сассекських завдати удару по монархії та що саме розкрив Гаррі – читайте на Фактах ICTV.

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