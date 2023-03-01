Принц Гаррі не дає публіці забути про себе. Герцог Сассекський з’явився на Пізньому шоу зі Стівеном Кольбером, де відповів на деякі несподівані запитання.

Так, Гаррі розповів, який бутерброд його улюблений і зізнався, яку річ гардероба не може “відпустити”.

– Я віддаю перевагу тостам із сиром і шинкою з діжонською гірчицею зверху, приготованим у тостері, – сказав герцог Сассекський.

Також він зізнався, що в його гардеробі є речі, стан яких, можливо, не зовсім підхожий для принца.

Зараз дивляться

– Імовірно, слід відмовитися від рваних боксерських шортів, – зазначив Гаррі.

If you don’t know his favorite sandwich, or whether he prefers the window or the aisle on an airplane, do you really know Prince Harry, The Duke of Sussex? Find out in this special royal edition of the #ColbertQuestionert!#Colbert #PrinceHarry #Spare pic.twitter.com/POx3u8u4dj — The Late Show (@colbertlateshow) March 1, 2023

Наприкінці він описав життя, яке чекає на нього попереду, п’ятьма словами – свобода, щастя, ясність, простір, любов.

Нагадаємо, 10 січня вийшла друком книга принца Гаррі Запасний, яка ще до продажу встигла наробити багато галасу серед громадськості, оскільки містить низку гучних заяв. Чи зможуть мемуари герцога Сассекських завдати удару по монархії та що саме розкрив Гаррі – читайте на Фактах ICTV.