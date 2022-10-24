Стримінгова платформа Netflix показала трейлер серіалу 1899 . Це містичний серіал від творців Темряви, і він розповість про події з пароплава Керберос.

Сюжет важко назвати оригінальним – судно везе іммігрантів із Європи до США, і на шляху команда виявляє інший корабель Прометея. Його вже вважали зниклим багато місяців, і команді доведеться дізнатися правду про те, що відбувається – на борту знахідки на них чекає моторошна таємниця.

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Подробиць про сюжет не так вже й багато, але містики тут буде достатньо. Авторами проєкту виступили Баран Бо Одар та Янтьє Фрізе – вони вже створювали інший серіал для Netflix під назвою Темрява. Це вже друга велика робота авторів із Netflix.

Про можливе продовження поки що нічого не відомо, але вихід восьми серій 1899 запланований на 17 листопада цього року.

Відомо, що незабаром на платформі Netflix з’явиться ще один великий проєкт – картина На Західному фронті без змін Еріха Марії Ремарка. Це кіноадаптація, яку вважають найдорожчою в промисловості німецького кіно. Фільм уже висунули на премію Оскар від Німеччини, критики прогнозують успіх.