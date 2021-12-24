Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч розповіла, що готує на Новий рік.

За словами співачки, в новорічну ніч вона завжди працює, і цей рік не виняток, оскільки можна добре заробити.

– Думаю, що не скоро зможу відмовитись від такого заробітку. Але це не проблема, адже на концерти можна брати з собою родину – в майбутньому так і робитиму, – зазначила Злата.

Однак, це не привід нічого не готувати на Новий рік. Артистка не вживає м’ясо, тому її стіл доволі оригінальний. Крім того, Огнєвіч зізналася, що ненавидить традиційні салати, такі як олів’є чи шуба.

– Не люблю їх із дитинства. Я віддаю перевагу легшим стравам. Можу замовити чи приготувати своїми руками. Це можуть бути лазання, салат із морепродуктами, легкі закуски з авокадо та рибкою – все, – сказала Огнєвіч.

Ба більше, артистка не розуміє, навіщо морочитися, коли треба насолоджуватися атмосферою та святкувати.

– Я точно не з тих людей, хто 12 годин стоятиме на кухні. Де потім взяти сили на свято? Я краще все замовлю та полегшу собі життя, – сказала Злата.

Раніше Злата Огнєвіч натякнула на те, що розлюбила Андрія Задворного. Співачка заявила, що поставила крапку в історії з переможцем реаліті Холостячка.

Виконавиця зазначила, що на даний момент у її серці абсолютна порожнеча по відношенню до цієї людини і особисто вона вважає історію повністю завершеною.