Зірка серіалу Свати Ганна Кошмал опублікувала гнівне повідомлення від своєї колеги з Росії Інни Корольової. Росіянка раніше грала у серіалі маму Ганни, але останнє її повідомлення здивувало не лише артистку.

Все почалося із заяв російської актриси Олесі Желєзняк, яка публічно привітала Путіна з 70-річчям. На цю заяву відреагувала Кошмал – обидві артистки разом знімалися у серіалі Свати, тому Ганна так це залишити не могла.

Так, українка назвала Путіна брехуном та вбивцею, а також зізналася про своє розчарування колегою із сусідньої країни. Після цього Ганні написала Інна Корольова, яка грала її маму в тому самому серіалі.

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Інна написала в особисті повідомлення Кошмал, де розкритикувала її та висловлювання щодо Путіна.

– Ти президента, випадково, не переплутала? – гнівно написала Корольова.

Ганна відреагувала на випади путіністки.

– А потім прилетіло й таке, слів немає, одні емоції, – зазначила українка, опублікувавши скрін листування.

Нагадаємо, що раніше Ганна Кошмал звернулася до своїх колег із Росії на тлі оголошення про мобілізацію до РФ. Зірка закликала зупинити кривавий режим, інакше війна торкнеться і акторів із РФ.