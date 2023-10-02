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Неймовірно страшно: комік Фелікс Редька зробив відверте зізнання про війну

2 Жовтня 2023, 14:52
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Фелікс Редька

Стендап-комік Фелікс Редька не хотів би йти воювати. Відверте зізнання прозвучало у розмові на каналі Слави Дьоміна. Артист, чий батько служить в ЗСУ, додав, що при цьому не вважає себе більш важливим в тилу. Він пояснив, що просто усвідомлює свій страх.

– Люди, які там, набагато сміливіші, ніж я. Мені і соромно, і неймовірно страшно, – поділився Фелікс Редька.

Артист сказав, що наразі не отримав жодної повістки. Проте, періодично думає про службу в артилерії.

– Я інколи навіть фантазую – отак будемо з батьком десь воювати, – сказав стендапер.

Фелікс Редька розповів, що його батько завжди був при військовій справі. В 2014 році пішов в АТО прикордонники, потім вийшов на пенсію. За рік до повномасштабного вторгнення чоловік пішов служити на контракт.

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Фото: скрин з інтервʼю на каналі Слави Дьоміна

Джерело
Слава Дьомін
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