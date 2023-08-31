1 вересня традиційно розпочинається новий навчальний рік. А тому в День знань лунає безліч привітань на адресу учнів, їхніх батьків і вчителів.
Факти ICTV підготували вітання з 1 вересня в смс, щоб ви змогли надіслати їх усім, хто причетний до цього свята і кого не можете привітати особисто.
***
Днів бажаю яскравих і веселих,
Знань цікавих, потрібних, нових –
Адже даються нам вони недаремно!
Вітаю з 1 вересня!
***
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
***
Веселих уроків та сонячних днів
Я побажати вам хочу!
День знань щоб минув без дощів
Та з безліччю друзів хороших!
***
Нехай навчання радість дарує,
Багато знань, інтерес.
Нехай здійсняться бажання,
Щоб був у всьому прогрес!
З 1 вересня!
***
Бажаю до знань прагнути.
Без них сьогодні – нікуди.
Усім потрібно новому вчитися,
Адже розум допоможе вам завжди.