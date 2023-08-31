1 вересня традиційно розпочинається новий навчальний рік. А тому в День знань лунає безліч привітань на адресу учнів, їхніх батьків і вчителів.

Факти ICTV підготували вітання з 1 вересня в смс, щоб ви змогли надіслати їх усім, хто причетний до цього свята і кого не можете привітати особисто.

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Днів бажаю яскравих і веселих,

Знань цікавих, потрібних, нових –

Адже даються нам вони недаремно!

Вітаю з 1 вересня!

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Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

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Веселих уроків та сонячних днів

Я побажати вам хочу!

День знань щоб минув без дощів

Та з безліччю друзів хороших!

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Нехай навчання радість дарує,

Багато знань, інтерес.

Нехай здійсняться бажання,

Щоб був у всьому прогрес!

З 1 вересня!

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Бажаю до знань прагнути.

Без них сьогодні – нікуди.

Усім потрібно новому вчитися,

Адже розум допоможе вам завжди.