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Нехай успішним буде навчальний рік! Вітання з 1 вересня в смс

31 Серпня 2023, 07:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
1 вересня, школа, учні
Джерело: Pexels

1 вересня традиційно розпочинається новий навчальний рік. А тому в День знань лунає безліч привітань на адресу учнів, їхніх батьків і вчителів.

Факти ICTV підготували вітання з 1 вересня в смс, щоб ви змогли надіслати їх усім, хто причетний до цього свята і кого не можете привітати особисто.

***

Днів бажаю яскравих і веселих,
Знань цікавих, потрібних, нових –
Адже даються нам вони недаремно!
Вітаю з 1 вересня!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Веселих уроків та сонячних днів
Я побажати вам хочу!
День знань щоб минув без дощів
Та з безліччю друзів хороших!

***

Нехай навчання радість дарує,
Багато знань, інтерес.
Нехай здійсняться бажання,
Щоб був у всьому прогрес!
З 1 вересня!

***

Бажаю до знань прагнути.
Без них сьогодні – нікуди.
Усім потрібно новому вчитися,
Адже розум допоможе вам завжди.

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1 вересня Привітання
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