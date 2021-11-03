Батько американської співачки Брітні Спірс Джеймс подав заяву про негайне припинення опікунства над нею, а також сказав, що відмовляється від усіх виплат.

У судових документах зазначено, що Джеймс беззастережно любить та підтримує свою доньку. А також зробить все можливе, щоб захистити її та піклуватися про неї.

Крім того, раніше говорили, що Джеймс хоче отримати компенсацію від доньки – $2 млн. Проте адвокати чоловіка заявили, що це неправда, і він готовий відмовитися від опіки просто так.

– Джеймс не бачить причин, через які опікунство має продовжуватися, і стверджує, що він не зацікавлений у цьому. Однак Джеймс не прагне і не буде знову опікуном. Він уже подав до суду клопотання про припинення опікунства та запропонував розглянути його негайне припинення без застережень та винятків, – йдеться в документації.

Нагадаємо, що наприкінці вересня суд офіційно призупинив опікунство батька над Брітні Спірс. Також він був позбавлений можливості керувати фінансами.

Слухання було призначено на 12 листопада. Тоді мало бути ухвалено рішення про цілковите припинення опікунства.

Варто зазначити, що раніше Брітні Спірс звинуватила свою матір у жахах опікунства. Співачка вважає, що саме вона подала батькові ідею.

Емоційний пост Спірс опублікувала у своєму Instagram, проте згодом його було видалено.