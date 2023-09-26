Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян кардинально змінила образ. Модель постала у незвичному для себе вигляді на обкладинці журналу CR Fashion Book.

На фото Кардаш’ян з’явилася з короткою стрижкою під хлопчика. На ній недбалий одяг, розмазаний макіяж, тонкі брови і сигарета в руці. Варто зазначити, що Кім мало схожа на себе.

До слова, коротка стрижка Кардаш’ян – всього лише перука, а тому у неї, як і раніше, довге волосся.

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Це не вперше, коли зірка позує для цього модного глянцю. У минулих випусках CR Fashion Book Кардаш’ян зображувала жінку-першопрохідця і позувала поруч зі співачкою Шер і моделлю Наомі Кемпбелл.