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Не знаю його досі: Мішель Андраде забула ім’я принца Нідерландів під час інтерв’ю

3 Грудня 2022, 10:14
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Не знаю його досі: Мішель Андраде забула ім’я принца Нідерландів під час інтерв’ю
Джерело: Новий канал

В ефірі Improv Live Show (Новий канал) співачка та телеведуча Мішель Андраде згадала, як при зустрічі переплутала ім’я принца Нідерландів.

Курйозна ситуація сталася під час зйомок проєкту Орел і Решка. Земляни. 

– У мене було інтерв’ю зі справжнім принцом Нідерландів. Я дуже нервувала та довго готувалася до нього. Зазвичай забуваю імена на “один, два, три”, але його ім’я запам’ятала дуже добре. Повторювала собі: “Костянтин, Костянтин, Костянтин…”

Зараз дивляться

І от заходжу й кажу: “Здрастуйте, Костянтин”. А він дивиться на мене так, що я розумію: щось не те. Все одно ми провели класне інтерв’ю англійською мовою. А в кінці він сказав: “Мішель, дякую. Але мене звати не Костянтин. Я …”. І, щоб ви розуміли, досі не знаю, як же його звати! – зізнається Андраде.

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Джерело
Новий канал
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Мішель Андраде
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