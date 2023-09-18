Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, адвокат Інна розповіли про кровну матір їхнього названого сина Марселя. За їхніми словами, жінка нібито не знала, що чекає на дитину.

Зіркові батьки зазначили, що від хлопчика відмовилися ще в пологовому будинку. Він народився передчасно у важкому стані. Перші чотири місяці життя перебував у лікарні.

– За документами, мама не знала, що вона вагітна, поки не почала народжувати. Потім дитина провела чотири місяці в інтенсивній терапії. Там хлопчику зробили складну операцію, у нього були певні вади системи травлення, несумісні з життям… Він чотири місяці боровся для того, щоб вийти на ту точку старту, з якої діти починають життя – це вага і можливість самостійно дихати, – розповіла Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше дружина Тімура Мірошниченка розкрила рідкісну ваду прийомного сина. Хлопчик народився з гастрошизисом (вроджений дефект передньої черевної стінки).

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За словами Інни, вона прочитала багато літератури щодо цієї вади і зрозуміла, що більшість лікарів, з якими вони контактували, не обізнані про її особливості.

Фото: Тімур Мірошниченко