Співачка-зрадниця Ані Лорак вперше за сім місяців висловилася про повномасштабну війну в Україні. Артистка запевнила, що шкодує за мовчання, яке використали проти неї.

Виконавиця так і не назвала війну війною та винних у ній, проте спробувала виправдатися, опублікувавши відкритий лист на своєму сайті.

– Я довго мовчала, і, напевно, це було помилкою, оскільки це мовчання використали проти мене. Тепер я хочу розставити всі крапки над і, висловити, що я дійсно відчуваю. Останнім часом моє ім’я цинічно використовується для різноманітних політичних та медійних маніпуляцій. Водночас моя громадянська позиція є і залишається незмінною: я люблю Україну і любов до Батьківщини ввібрала з самого дитинства, – написала Ані Лорак.

Артистка згадала, що народилася в буковинському краю. Вважає, що патріотизм людини визначається не словами, а вчинками. До речі, жодних вчинків від співачки ми не бачили, крім замовчування війни.

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Каже, упродовж 20 років прославляє Україну по всьому світу на конкурсах та фестивалях. Її місія – нести музику та дарувати людям радість.

Не змішуйте поняття політика та артист: зрадниця Ані Лорак висловилася про війну / 2 зображення

– Я не політик і ніколи не відчувала амбіцій із цього приводу. Впевнена, що не можна змішувати ці два поняття: артист та політика. Але сьогодні саме політики використовують моє ім’я з метою своїх брудних ігор, – зауважила Ані Лорак.

Згадала вона і брата, який загинув в Афганістані на війні. Зізнається, тоді її серце розривалося на частини, і досі не розуміє – за що?

– Я обрала любов. Влада та гроші, чиїсь політичні ігри… Я зробила свій вибір – нести любов людям через музику. Це завжди було і буде моїм вибором: служити людям своєю творчістю. Коли я на сцені, з глядачами мене об’єднують музика та любов. Коли я співаю, я співаю для всіх і не поділяю свого глядача за національністю чи релігією, за кольором шкіри чи сексуальною орієнтацією, – наголосила артистка.

Також вона сказала, що ніхто не має права їй диктувати, яким чином любити та підтримувати свою країну. Каже, свій внесок у справу миру, згоди, підтримки українських громадян робить не під тріск телекамер, а так, як вважає за потрібне.

Просить поважати її думку.

– Ні “ДНР”, ні “ЛНР”, ні “Правий сектор”, ні “Свобода” не мають морального права стосуватися мого імені. Вони не мають жодного стосунку до мене! Я за мир! І прошу цього миру для всіх нас! Я вірю, що добрих людей набагато більше, ніж поганих. І добро рано чи пізно перемагає зло! – підсумувала виконавиця.

Цікаво, що про війну Ані Лорак висловилася після того, як у Європі скасували її концерти. Анонсуючи виступи у Німеччині та Чехії, артистка назвала себе найтитулованішою співачкою України.

Весь час з початку повномасштабної війни Ані Лорак мовчала і навіть видалила свій акаунт в Instagram, який відновила зовсім нещодавно. Періодично вона з’являлася на виступах і російських шоу.