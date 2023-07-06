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Не змінює традицій: Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по Львову

6 Липня 2023, 14:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
София Ротару
Джерело: Софія Ротару

Співачка Софія Ротару відреагувала на російський ракетний удар по Львову 6 липня.

Артистка не змінює традицій, її реакція – картинка в Instagram-stories. На чорно-білому знімку зображено зруйнований будинок і свічку, що символізує співчуття. Також є напис – Львів 06.07.2023.

София Ротару отреагировала на удар по Львову

Саме таким чином Ротару завжди реагує на чергові російські злочини проти народу України. Жодних додаткових коментарів чи висловлювань артистка не робить.

Так само, наприклад, Ротару відреагувала на ракетну атаку по Одесі 14 червня. Тоді в її Instagram з’явилася аналогічна картинка, але з іншою місцевістю та відповідним написом.

Варто зазначити, що невідомо, чи сама Софія веде свій Instagram, чи хтось це робить за неї і залишає такі реакції від її імені. Однак це дає зрозуміти, що вона на боці України.

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Львів ракетний удар Софія Ротару
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