Співачка Софія Ротару відреагувала на російський ракетний удар по Львову 6 липня.

Артистка не змінює традицій, її реакція – картинка в Instagram-stories. На чорно-білому знімку зображено зруйнований будинок і свічку, що символізує співчуття. Також є напис – Львів 06.07.2023.

Саме таким чином Ротару завжди реагує на чергові російські злочини проти народу України. Жодних додаткових коментарів чи висловлювань артистка не робить.

Так само, наприклад, Ротару відреагувала на ракетну атаку по Одесі 14 червня. Тоді в її Instagram з’явилася аналогічна картинка, але з іншою місцевістю та відповідним написом.

Варто зазначити, що невідомо, чи сама Софія веде свій Instagram, чи хтось це робить за неї і залишає такі реакції від її імені. Однак це дає зрозуміти, що вона на боці України.