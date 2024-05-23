Український співак Артем Пивоваров прокоментував чутки про своє одруження та пояснив, чому зрідка говорить про особисте життя.

Чому Артем Пивоваров приховує особисте життя

Артист не вважає, що медійні особистості обов’язково мають розповідати все про своє життя.

За словами Пивоварова, спостерігаючи за публічними людьми, його ніколи не цікавили їхні статки, будинки чи автівки, адже його це не мотивує. Співака цікавлять саме дії, завдяки яким та чи інша особистість досягає успіху.

Зараз дивляться

– Мене мотивує первинна причина, що людина зробила з собою для того, щоб все це отримати. Мене цікавить, як вона прийшла до того, що має сьогодні. Чому вона така геніальна, що вона робить для того, щоб все, що вона отримує та утримує, завжди було в балансі. Мені завжди цікаво вивчати саме таких людей, вивчати їхнє особисте життя, але через призму вчинків та дій, – сказав Пивоваров, відповідаючи на запитання, чому він оминає тему особистого життя.

Артист додав, що він, як і всі інші люди, потребує уваги та любові. Однак стосунки Артем вважає дуже особистою темою, яку не хочеться виносити назагал.

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– Я такий самий, як і всі. Мене нічого не відрізняє від інших людей. Мої вподобання, інститут сім’ї, стосунки – це щось особисте, воно для мене. І мені подобається одна фраза філософа: Ти так постійно, безперервно і часто намагаєшся бути особливим, одним серед мільйонів, але забуваєш жити для когось одного. І відповідаючи на запитання, я не забуваю жити для когось одного, – поділився Пивоваров.