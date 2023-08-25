Росія вводить своїм солдатам спеціальні препарати, що впливають на психіку та підвищують фізичні можливості. У цьому переконаний мольфар Макс Гордєєв.

– Це 100% правда. Їм дають ці препарати через воду та їжу. Тому якщо ви десь знаходили таку їжу навіть як сувенір, у жодному випадку не можна її куштувати, – сказав він в ефірі Ранку у великому місті.

Розклад Таро показав Гордєєву якісь маніпуляції. На карті Сила зображений лев, якого приборкує жінка.

За словами мольфара, жінка в цій ситуації якраз уособлює препарат – “щось слабке зовні, але дієве”.

– Тому так, через їжу та напої росіянам передаються спецпрепарати, які дають агресію та неадекватність. Щоб вони спокійно могли піти під кулі, не розуміючи, що відбувається, – додав Гордєєв.

Раніше мольфар побачив біолабораторії у Росії, де проводять експерименти, зокрема над людьми. У такий спосіб диктатор Путін нібито шукає “еліксир безсмертя”.