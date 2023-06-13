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Не вистачає болю в серці: зірки про ракетну атаку по Кривому Рогу

13 Червня 2023, 12:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зірки Кривий Ріг
Джерело: Володимир Дантес Леся Нікітюк

Уночі 13 червня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Росія здійснила масовану ракетну атаку по українському місту. Окупанти вдарили по кількох мирних об’єктах у його різних частинах, одним із яких став житловий п’ятиповерховий будинок.

Поки наші мирні люди сплять у своїх ліжках, росіяни вже за традицією їх атакують. Цинічно, бридко, підступно, складно підібрати слова й описати все те, що робить країна-терорист. Відомо про загиблих, постраждалих і тих, хто може перебувати під завалами.

Зірки шоу-бізнесу вкотре намагаються показати світові, що творить Росія на нашій землі – не встигнувши відійти від однієї катастрофи, окупанти здійснюють іншу. Селебритіз не стримують своїх емоцій, а також висловлюють співчуття всім постраждалим.

Акторка Наталка Денисенко зробила репост відео, на якому видно, як вогонь охопив поверхи будинку, а також територію навколо нього.

Наталка Денисенко Кривий Ріг

– Поки ми щодня дістаємо себе з дна, щоб нормально жити, нелюди продовжують знищувати… Кривий Ріг… Це жах. Наші люди, – написала Наталка.

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася аналогічним відео, під яким залишила коментар президента України Володимира Зеленського. Також артистка додала хештег, у якому висловила свою ненависть до РФ.

Леся Нікітюк Кривий Ріг

 

Акторка Ксенія Мішина вчинила аналогічно своїм колегам. Також зірка додала емодзі, що плаче.

Ксенія Мішина Кривий Ріг

Фронтвумент гурту The Hardkiss Юлія Саніна лаконічно написала: – Кривий Ріг. Україна. Виконавиця прикріпила емодзі у вигляді розбитого серця.

Юлія Саніна Кривий Ріг

Співачка MamaRika висловила співчуття тим, хто постраждав від чергової цинічної атаки нашого бездушного сусіда.

MamaRika Кривий Ріг

– Кривий Ріг. Співчуття всім постраждалим і сім’ям загиблих, – написала вона.

Виконавець Володимир Дантес вирішив поділитися відео дівчини, квартира якої постраждала внаслідок цієї атаки. На ролику видно, що у ній вибиті вікна, твориться хаос, а на вулиці палає вогонь.

– Ось вам русскій мір. Спиш, а потім 3:30 і немає ні квартири, ні машини, а там люди помирають, – ледве стримуючи сльози каже дівчина на відео.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав фото наслідків прильоту по п’ятиповерховому будинку.

– Люди спали! Не вистачає вже болю в серці… Кривий Ріг, – написав він.

Журналістка Раміна Есхакзай поділилася відео, на якому видно, як проходить рятувальна операція.

– Кривий Ріг, люди просто спали вночі, поки російські ракети летіли по мирних містах, щоб знищити українців. Мої співчуття родичам і друзям тих, хто сьогодні втратив рідних, – зазначила вона.

Вибухи в Кривому Розі прогриміли о пів на четверту ранку. Станом на 9:30 відомо про шістьох загиблих унаслідок обстрілу Росією.

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Теги
Володимир Дантес Кривий Ріг Ксенія Мішина Леся Нікітюк Ракетні удари Росії
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