Уночі 13 червня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Росія здійснила масовану ракетну атаку по українському місту. Окупанти вдарили по кількох мирних об’єктах у його різних частинах, одним із яких став житловий п’ятиповерховий будинок.

Поки наші мирні люди сплять у своїх ліжках, росіяни вже за традицією їх атакують. Цинічно, бридко, підступно, складно підібрати слова й описати все те, що робить країна-терорист. Відомо про загиблих, постраждалих і тих, хто може перебувати під завалами.

Зірки шоу-бізнесу вкотре намагаються показати світові, що творить Росія на нашій землі – не встигнувши відійти від однієї катастрофи, окупанти здійснюють іншу. Селебритіз не стримують своїх емоцій, а також висловлюють співчуття всім постраждалим.

Акторка Наталка Денисенко зробила репост відео, на якому видно, як вогонь охопив поверхи будинку, а також територію навколо нього.

– Поки ми щодня дістаємо себе з дна, щоб нормально жити, нелюди продовжують знищувати… Кривий Ріг… Це жах. Наші люди, – написала Наталка.

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася аналогічним відео, під яким залишила коментар президента України Володимира Зеленського. Також артистка додала хештег, у якому висловила свою ненависть до РФ.

Акторка Ксенія Мішина вчинила аналогічно своїм колегам. Також зірка додала емодзі, що плаче.

Фронтвумент гурту The Hardkiss Юлія Саніна лаконічно написала: – Кривий Ріг. Україна. Виконавиця прикріпила емодзі у вигляді розбитого серця.

Співачка MamaRika висловила співчуття тим, хто постраждав від чергової цинічної атаки нашого бездушного сусіда.

– Кривий Ріг. Співчуття всім постраждалим і сім’ям загиблих, – написала вона.

Виконавець Володимир Дантес вирішив поділитися відео дівчини, квартира якої постраждала внаслідок цієї атаки. На ролику видно, що у ній вибиті вікна, твориться хаос, а на вулиці палає вогонь.

– Ось вам русскій мір. Спиш, а потім 3:30 і немає ні квартири, ні машини, а там люди помирають, – ледве стримуючи сльози каже дівчина на відео.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав фото наслідків прильоту по п’ятиповерховому будинку.

– Люди спали! Не вистачає вже болю в серці… Кривий Ріг, – написав він.

Журналістка Раміна Есхакзай поділилася відео, на якому видно, як проходить рятувальна операція.

– Кривий Ріг, люди просто спали вночі, поки російські ракети летіли по мирних містах, щоб знищити українців. Мої співчуття родичам і друзям тих, хто сьогодні втратив рідних, – зазначила вона.

Вибухи в Кривому Розі прогриміли о пів на четверту ранку. Станом на 9:30 відомо про шістьох загиблих унаслідок обстрілу Росією.