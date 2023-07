Барбадоська співачка Ріанна стала першою артисткою, чиї 10 пісень досягли мільярда прослуховувань в історії стримінгового сервісу Spotify.

Цією новиною поділилася сама виконавиця у своєму Instagram, зазначивши, що поставила такий рекорд навіть не випустивши новий альбом.

Пісні Ріанни, які отримали мільярдні прослуховування: Diamonds, We Found Love, Love on the Brain, Stay, This Is What You Came For, Needed Me, Four Five Seconds, Work, Umbrella і Love the Way You Lie.

Останній свій альбом Ріанна випустила в 2016 році. Він очолив Billboard 200.

У 2022 році виконавиця презентувала два саундтреки до фільму Чорна пантера: Ваканда назавжди – Born Again і Lift Me Up, які сягнули другої позиції в Billboard Hot 100 і отримали номінацію на премію Оскар за найкращу оригінальну пісню.