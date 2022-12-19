Не втримався навіть Патрон: Артем Пивоваров зіграв два благодійні концерти в Києві

16 та 17 грудня відбулися великі благодійні концерти Артема Пивоварова у Stereo Plaza у Києві.

Виступи підсумували цьогорічний благодійний тур Пивоварова містами України на підтримку ЗСУ та стали ковтком свіжого повітря у важкі часи.

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Спеціально до столичних концертів команда артиста підготувала нове шоу, режисером якого став Perov.

На концертах лунали відомі хіти та нещодавні прем’єри. Зіркові гості Оля Полякова та Лілу45 заспівали Тішся та Радісно, випущені у межах культурного проєкту Твої вірші, мої ноти. А один із концертів не оминув увагою навіть пес Патрон – він був присутнім у залі.

Андрій Бєдняков провів на концертах благодійні аукціони – фірмова худі з Pivovarov Shop пішла з молотка за 210 тис. грн.

Усі кошти, зібрані на концертах, Артем Пивоваров спрямує на підтримку ЗСУ.