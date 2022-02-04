Концертний директор національної легенди України Софії Ротару Ігор Курильов розповів, як вона почувається після Омікрона.

За словами чоловіка, артистці вже краще. Крім того, хвороба не повинна стати на заваді робочому графіку виконавиці та вплинути на заплановані концерти.

– Нормально почувається. Вона особливо про це не розповідає, але все як завжди, не вперше хворіє людина, нічого складного. На концерти це не вплине, – сказав він у розмові з Blitz+.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару повідомила, що в неї діагностували Омікрон (штам коронавірусу). Артистка сказала, що з хворобою боролася два тижні, а також те, що не обійшлося без ускладнень.

– Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров’я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень, – зізналася Софія Ротару.

За її словами, потрібен ще час, проте ситуація під контролем завдяки медичним працівникам. Також виконавиця висловила подяку своїй родині, яка перебуває поруч, і закликала всіх берегти своїх близьких та себе.

У січні син Софії Ротару показав засніжений особняк матері, розташований під Києвом у селі П’ятихатки. Його загальна площа – 1 412 квадратних метрів. На території багато дерев, гостьовий будинок, альтанка, мангал і навіть тенісний корт.

Артистка купила особняк 16 років тому.