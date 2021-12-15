Не відмовлялась від поганих речей: Біллі Айліш про те, як порно зіпсувало їй життя

Американська співачка Біллі Айліш зізналася, що порнографія зіпсувала їй життя.

Артистка розповіла, що почала дивитися фільми для дорослих з 11 років. За її словами, це негативно вплинуло на її психіку.

– Якщо чесно, я дивилася надто багато порно. Я думаю, що це дійсно зруйнувало мій мозок, і я відчуваю себе неймовірно спустошеною через ту кількість порно, яку я бачила, – поділилася Біллі Айліш під час інтерв’ю на SiriusXM.

Вона додала, що дивилася навіть ролики, в яких присутні елементи насилля. Біллі вважає, що через це вона страждає на сонний параліч та нічні кошмари.

Крім того, через ранній досвід перегляду порнографії, вона має проблеми у сексуальному житті.

– Перші рази, коли я займалася сексом, я не відмовлялась від поганих речей. Все тому, що я думала, що так має відбуватися. Я не думала, що це погано. Я думала, що люди так і повинні займатися сексом, – зазначила Біллі.