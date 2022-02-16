Українська співачка Надя Дорофєєва, яка виступає під псевдонімом Dorofeeva, презентувала нову пісню raznotsvetnaya.

Представлений трек артистки, як і більшість її композицій, запальний та танцювальний, ба більше – він про кохання. Різнобарвна любов – це щось на кшталт відсилки на те, що для цього почуття неважлива різниця у віці, стать, час і місце вашої зустрічі.

На обкладинці до пісні зображено великим планом обличчя Наді, поверх якого ніби графіті написано raznotsvetnaya.

Крім того, 16 лютого о 20.00 за київським часом Дорофєєва презентує до цієї пісні кліп, проте шанувальникам співачки вже кортить скоріше його побачити, про що вони пишуть у коментарях під тизером.

Дуже чекаю на кліп, пісня супер!

Пісня – просто вибух, стільки емоцій.

Пісня просто кайф.

Надя на коні мені нагадала Лободу на єдинорозі в кліпі Мира мало. Дуже чекаю на прем’єру!

Боюся уявити, що буде в кліпі, якщо тизер такий.

Так хочеться побачити кліп.

Поки що схоже на суміш Maruv і Лободи.

Maruv надихнула? – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що нещодавно Надя Дорофєєва похвалилася новим татуюванням. Зірка зробила напис на підколінній ямці raznotsvetna (різнокольорова).

Новою роботою на своєму тілі вона наголосила на важливості бути сміливим.