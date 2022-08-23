Український співак Іван Дорн привітав Харків із Днем міста. На честь 368-річчя артист написав вірш.

В Instagram Іван оприлюднив відео, в якому нібито дзвонить до Харкова та розмовляє з ним телефоном. В авторському вірші виконавець зазначив, що пишається Харковом.

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Салют, мій френд! Не бачились з тобою довго!

Не треба слів , там море сліз… Тож не кажи нічого!

Питати нема сенсу. Я розумію все. Пишаюсь!

Твій героїзм у всіх новинах світу. Всі все знають. Я гадаю.

Там кажуть, твоя м’язиста спина тримає Україну…

Там в списку ще герої, але ж ти сьогодні іменинник.

Так вочевидь у тебе темна смуга, що казати…

Та мати вчила біса посмішкою розчепляти.

Як ти той атом…

Ти красень, брате, а ті шрами – врода історична.

Межа минулого з майбутнім, що до тебе свище.

В новинах показали твоє обличчя в крові,

та ти тримався молодцем, не на колінах стояв.

Академічно, як і тоді опанувавши неньку,

ти підтягнув нас за собою на рівень не слабенький.

Від Слобожанщини до… Їни. Ти тримаєш рівень

Від Лисенка, Карамзіна до Крупіна і Жадана.

Скажи-но, як там спина?! Вона в новинах знову…

Їй завтра заспіваю колискову, будь готовий!

Спробую якось заспокоїти від грюканини

Нам всім вдається жити, поки твоя тримає спина!

Щось надто офіційно! Тримай респект, лови на груді

Твій ікс перехрестив їх зет, їх залп , їх зад паскудний.

Ти місто хіроу оф зе ворлд! Ти ж Харків, репа сіті!

Сумую, як приїду – розмалюю у графіті.

І треків декілька поставлю свіжих – ти заціниш

В новинах кажуть, браза, знову тобі прилетіло.

Короче! Ближче до суті… Чую, там сирена

Студентам полум’яний кіс від мене аж до неба!

І всім, хто був за Металіст, і на концерті Queen.

Сумська нехай не журиться! Я прилечу на дрінк…

Там в телевізорі тебе вітають, Приєднаюсь!

Харків, з народженням тебе! Пишаюсь, прихиляюсь.

Стій стійко, брате… Привіт від мати

До зустрічи…

Шанувальники творчості Дорна оцінили його вірш-привітання, зазначивши, що Харків незламний.

Дуже щиро, оптимістично та патріотично!

Дуже круто! Харків, з днем ​​народження.

Плачу!

Ваню, як завжди в саме серце! Цінуємо.

Просто до сліз.

Дуже круто, Дорн!

Харків, тримайтесь!

Неймовірно. Чудовий вірш про чудовий Харків.

Для мене саме так і звучить Харків.

Харків, вітаємо! Молимося за тебе та людей! – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що Дорн не єдиний, хто привітав Харків із Дднем ​​міста. Так, співак Володимир Дантес зробив тату на честь рідного міста та розповів, що воно для нього означає.