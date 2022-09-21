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Не треба було пхати носа у святе! Решетнік присвятив вірш Путіну

21 Вересня 2022, 14:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не треба було пхати носа у святе! Решетнік присвятив вірш Путіну
Джерело: Григорій Решетнік

Телеведучий СТБ Григорій Решетнік написав авторський вірш про президента РФ Володимира Путіна.

Свій твір шоумен присвятив до звернення кривавого диктатора, опублікувавши його в Instagram.

 

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Воно укотре нам хотіло пєрєдать прівєт
Донести, що він сильний, мощний і тому подібне
Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет
Й сказали – Вова, ти нам не потрібен

Прощай, браток, ти відіграв своє
Не час благати й падати в коліна
Не треба було пхати носа у святе
Бо всі одразу знали –  переможе Україна!

Підписники Решетніка оцінили його творіння, зазначивши, що з ведучого виходить гарний поет.

  • Неймовірно круто!
  • Тільки так!
  • Воно пішло гімн вчити.
  • Ваші вірші – шедевр.
  • Які чудові вірші. Не було улюблених поетів ще ніколи. Але тепер є.
  • Браво! – Пишуть у коментарях Григорія.

Раніше авторським віршем похвалився Іван Дорн. Свій витвір він присвятив Харкову на День міста – 23 серпня.

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Теги
Вірш Володимир Путін Григорій Решетнік
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