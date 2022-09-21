Телеведучий СТБ Григорій Решетнік написав авторський вірш про президента РФ Володимира Путіна.

Свій твір шоумен присвятив до звернення кривавого диктатора, опублікувавши його в Instagram.

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Воно укотре нам хотіло пєрєдать прівєт

Донести, що він сильний, мощний і тому подібне

Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет

Й сказали – Вова, ти нам не потрібен

Прощай, браток, ти відіграв своє

Не час благати й падати в коліна

Не треба було пхати носа у святе

Бо всі одразу знали – переможе Україна!

Підписники Решетніка оцінили його творіння, зазначивши, що з ведучого виходить гарний поет.