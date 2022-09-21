Телеведучий СТБ Григорій Решетнік написав авторський вірш про президента РФ Володимира Путіна.
Свій твір шоумен присвятив до звернення кривавого диктатора, опублікувавши його в Instagram.
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Воно укотре нам хотіло пєрєдать прівєт
Донести, що він сильний, мощний і тому подібне
Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет
Й сказали – Вова, ти нам не потрібен
Прощай, браток, ти відіграв своє
Не час благати й падати в коліна
Не треба було пхати носа у святе
Бо всі одразу знали – переможе Україна!
Підписники Решетніка оцінили його творіння, зазначивши, що з ведучого виходить гарний поет.
- Неймовірно круто!
- Тільки так!
- Воно пішло гімн вчити.
- Ваші вірші – шедевр.
- Які чудові вірші. Не було улюблених поетів ще ніколи. Але тепер є.
- Браво! – Пишуть у коментарях Григорія.
Раніше авторським віршем похвалився Іван Дорн. Свій витвір він присвятив Харкову на День міста – 23 серпня.