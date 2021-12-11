Попереду Новий рік та Різдво, які потрібно зустрічати із новорічним настроєм. За кілька днів до свята буде багато метушні: потрібно купити подарунки, вирішити, де святкувати, обрати вбрання, приготувати купу смаколиків… Саме тому зайнятися своїм настроєм потрібно заздалегідь. Як можна це зробити? Звісно, за допомогою різдвяних пісень та кіно!

Ми підібрали для вас список новорічних американських фільмів, які точно надихнуть вас новорічною атмосферою.

Сам удома, 1 та 2 частини (1990; 1992)

Звісно, ця стрічка буде номером один в списку, оскільки це класика американських новорічних фільмів. Мабуть, комусь вона набридла через те, що заповнює трансляції всіх ТВ-каналів кожного року, проте цей фільм має право залишатися у нашому списку.

Сюжет. Маленький восьмирічний хлопчик Кевін залишається вдома сам, тому що родина забула його, вирушаючи в новорічну подорож до Парижу. Тепер йому доведеться провести кілька днів, рятуючи будинок від бандитів за допомогою хитрих пасток.

У другій частині сюжет схожий, проте тепер дії фільму відбуваються в Нью-Йорку, де випадково опиняється Кевін. На цей раз йому потрібно втікати від бандитів з минулої частини, які вирішили йому помститися.

Гаррі Поттер і філософський камінь (2001)

Куди ж без всесвіту Гаррі Поттера?! Багато дітей та дорослих полюбляють дивитися ці стрічки в новорічну пору, однак саме найперша частина з них — найріздвяніша. Приємно знову опинитися в Гоґвортсі, поринути в атмосферу магії та чаклунства, побачити, як святкують Різдво чаклуни.

Сюжет. Маленький 11-річний Гаррі, який живе з тіткою та дядьком в коморі під сходами, раптом дізнається про те, що він чаклун. Тепер його чекає нове життя в Школі Чарів та Чаклунства Гоґвортс. Він знаходить друзів, поринає в новий світ, сповнений магії. Проте не все так просто: на Гаррі чекають випробування, які він має подолати за допомогою своїх вірних друзів навіть попри ворожі підступи.

Щасливого Різдва (2019)

Американсько-британська романтична комедія, сюжет для якої надихнула пісня Джорджа Майкла Last Christmas. У фільмі головну роль виконує Емілія Кларк, зірка серіалу Гра престолів та стрічки До зустрічі з тобою. Цей фільм особливо сподобається жінкам, бо хто з нас не любить гарні мелодрами?

Сюжет. Кейт вважає себе невдахою. Вона працює продавцем у костюмі ельфа в маленькому магазинчику, з житлом виникають проблеми, особисті стосунки чомусь не складаються… Одного разу на роботі вона зустрічає хлопця на ім’я Том, який змінює її життя назавжди.

Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонений (2006)

Комедія, яка є одним з найкращих американських новорічних фільмів, тому що дає зрозуміти, що навіть найзапекліші вороги мають змогу помиритися, побачивши справжню цінність Різдва (особливо якщо ворогувати вони почали через якісь дрібниці).

Сюжет. Дві сім’ї напередодні Різдва переїжджають до маленького американського містечка. Спочатку все йде добре, родини дружать, поки донька одного з сусідів не показує своєму батьку їхній будинок через супутник. Він розлючується через те, що будинок їхньої сім’ї на вигляд менший за дім сусідів, тому вирішує встановити таку ілюмінацію, щоб її було видно з космосу. З цього моменту й починається суперечка двох сімей.

Як Ґрінч украв Різдво (2000)

Ще одна різдвяна американська комедія, основана на однойменній книзі Доктора Сьюза. Головну роль Ґрінча виконує неперевершений Джим Керрі. Стрічка особливо рекомендується до перегляду з дітьми.

Сюжет. Усі мешканці Хувілля з насолодою святкують Різдво. Хоча ні, не всі — є в цьому місті такий-собі Ґрінч, який ненавидить Різдво і все, що з ним пов’язане, тому час від часу жорстоко кепкує над іншими жителями міста, через що Ґрінча всі недолюблюють. Проте маленька дівчинка Сінді Лу зацікавлюється його історією та допомагає йому знову повірити в дух Різдва.