10 грудня святкують Всесвітній день футболу. Гарні та підкачані чоловіки, що бігають за м’ячем по полю, завжди були популярними у жінок.

Чимало жінок, виходячи заміж за спортсменів, також ставали відомими завдяки своїм чоловікам, проте багато хто був популярним і задовго до цього. Зіркові красуні, які успішно вийшли заміж за футболістів – далі в матеріалі.

Вікторія Бекхем (чоловік Девід Бекхем)

Немає такої людини, яка б не чула про цю пару. На той час (1997 рік) вона успішна солістка британського поп-гурту Spice Girls, він – півзахисник футбольного клубу Манчестер Юнайтед, який подає великі надії.

Якось після матчу на вечірці Девід вирішив підійти до Вікторії та взяти номер її телефону. Вже в 1999 році закохані одружилися.

Нині вони виховують чотирьох дітей – трьох синів та доньку.

Девід і Вікторія є однією з найбільш довговічних та обговорюваних футбольних пар. Це той випадок, коли подружжя не тільки збудувало щасливу сім’ю, а й не забуває про особисту самореалізацію.

Наразі Вікторія – модний дизайнер і успішна бізнесвумен.

Шакіра (чоловік Жерар Піке)

Уже у шкільні роки Шакіра випускала альбоми та знімалася у головних ролях у серіалах, тому під час знайомства зі своїм чоловіком колумбійська співачка була всесвітньо відомою.

Познайомилися закохані також завдяки кар’єрі Шакіри – у 2010 році іспанський футболіст знявся в її кліпі. У 2011 році пара оголосила про свої стосунки.

Нині вони виховують двох синів. Незважаючи на те, що останній альбом артистки вийшов у 2017 році, вона не поставила хрест на кар’єрі, а продовжує випускаючи нові треки та радувати шанувальників своїми виступами.

Колін Руні (чоловік Вейн Руні)

Ще до знайомства з футболістом Колін була відомою журналісткою. Коли вона вже була у шлюбі з Вейном, написала автобіографію, випустила диск із власним комплексом вправ для підтримки форми та стала обличчям кількох успішних брендів.

У Колін та Вейна четверо синів, молодшому з яких три роки.

Незважаючи на публічні скандали зі зрадами чоловіка, журналістці вдалося зберегти сім’ю.

Антонелла Рокуццо (чоловік Ліонель Мессі)

Антонелла не була і не могла бути популярною до знайомства з Мессі, в неї просто не було на це шансів. Закохані знайомі з п’яти років. У 2008 році вони почали зустрічатися, а в 2017 році зіграли офіційне весілля. На той момент пара виховувала вже двох синів. Наразі в них їх троє.

Антонелла завжди підтримувала свого чоловіка і була поруч із ним, закохані весь вільний час намагаються проводити в колі сім’ї. Остання з таких подій – відхід Мессі з футбольного клубу Барселона. Тоді жінка написала в соціальних мережах, що вони обов’язково впораються з цим випробуванням.

З чуток, у колі футболіста зазначали, що свого часу Антонелла позитивно вплинула на нього.

Ана Іванович (чоловік Бастіан Швайнштайгер)

Сербська професійна тенісистка почала зустрічатися з футболістом Баварії та збірної Німеччини Бастіаном Швайнштайгером у 2014 році.

До цього спортсменка вже встигла стати переможницею Відкритого чемпіонату Франції у 2008 році, фіналісткою двох інших чемпіонатів Великого шолома та переможницею 15 чемпіонатів жіночої тенісної асоціації WTA.

У 2016 році закохані узаконили свої стосунки, Ана завершила кар’єру, а через два роки народила первістка. Нині вони виховують двох синів.