Співачка Тіна Кароль відзначає день народження. 25 січня артистці виповнюється 38 років.

В Instagram-stories виконавиця вирішила показати шанувальникам свій святковий ранок, оприлюднивши кілька фото.

На одному з них артистка постала з патріотичним тортом, на якому написано – Вільні. Незламні. Сам він виконаний у білому кольорі, а прикрашений жовтими та ніжно-блакитними серцями.

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Також Тіна Кароль показала селфі. На ньому артистка посміхається, а на фоні стоїть букет жовтих тюльпанів у вазі.

Варто зазначити, в 2022 році виконавиця зізналася, що з 25 років не святкує свій день народження – саме тоді вона з покійним чоловіком, бізнесменом Євгеном Огіром, почала боротися за його життя.

Вона завжди намагалася в цю дату тікати від зайвих очей, оскільки вважає це свято звичайним днем, в якому багато надій.