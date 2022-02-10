Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Капітолій, де виступила з промовою на підтримку нового закону про насильство щодо жінок. До Вашингтона зірка прибула разом зі своєю 17-річною прийомною донькою Захарою.

Під час свого виступу Джолі вимовила емоційну промову, під час якої не змогла стримати сліз. Джолі присоромила Конгрес США за те, що він не схвалював законопроект довгий час – майже 10 років.

– Перебуваючи тут, у центрі влади нашої країни, я можу думати тільки про тих, кого змусили почуватися безсилими їхні кривдники через систему, яка не змогла їх захистити, – сказала Анджеліна.

Вона додала, що в родинах, де є насильство, страждають і діти.

– Найбільше я хочу нагадати про те, що в таких сім’ях діти, які налякані та страждають у цей момент. Деякі з них, на жаль, померли. Але їх можна було врятувати, – наголосила акторка.

Наприкінці своєї промови Джолі додала, що для багатьох жінок цей закон ухвалили надто пізно.

– Цей закон потрібний на згадку про тих, кого більше немає. Хочу нагадати про тих, для кого цей закон був ухвалений надто пізно, – сказала Анджеліна.

Закон про насильство щодо жінок передбачає програми підтримки у разі насильства в сім’ї, насильства на побаченнях, а також переслідування.