Фіналістки Нацвідбору на Євробачення 2024 Alyona Alyona та Jerry Heil відповіли на критику конкурсної пісні Teresa & Maria.

Що сказали Alyona Alyona та Jerry Heil

Співачки наголосили, що їхня пісня не про матір Терезу, вона там використовується лише як символ.

– Якщо ви когось називаєте матір’ю Терезою, то ви маєте на увазі, що це добра сердечна людина. І пісня про це. З нами ці символи. Сама пісня – про об’єднання навколо чогось дуже світлого. І вона несе таку енергію. Я б не загострювала увагу на тому, що це матір Тереза. Можливо, вона була неоднозначною. Але люди, які це пишуть, не розглядають ситуацію з двох сторін – не знають, хто поширював цю інформацію про неї, – сказала Jerry Heil.

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Alyona Alyona додала, що на зарубіжних ресурсах зустрічається й абсолютно інша інформація про матір Терезу, не в негативному контексті.

– Після того, як нам почали писати, я ознайомилася з цим питанням, і виявилося, що це розкручувала Індія з релігійних питань і політичних. Я хочу наголосити, що ми не співаємо про матір Терезу, вона використана в цьому приспіві як символ. Як і Діва Марія, – підсумувала Jerry Heil в ефірі Радіо Промінь.

Раніше у мережі розкритикували трек Alyona Alyona та Jerry Heil, з яким вони боротимуться за перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2024.

Багатьом не сподобалося, що в пісні згадується образ матері Терези. Деякі користувачі вважають, що “вона не заслуговує бути згаданою в позитивному контексті”.