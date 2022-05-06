Телеведучий Сергій Притула прокоментував вкид Сергія Швеця про розкрадання гуманітарної допомоги в Україні.

Про цей фейк йому розповіла мама. Притула зазначив, що українцям важливо аналізувати інформацію для того, щоб не потрапити “на гачок” пропаганди російського КДБіста.

– Якийсь Юрій Швець сказав, що Америка дала допомогу, а вона не йде на передову, а перебуває десь на Західній Україні. Чому українці вірять якомусь КДБісту, який хрін знає звідки взявся? Я розумію, що спрацьовує така технологія, коли людина критикує тих, хто вам не подобається. Я спеціально подивився фрагмент відео Швеця, він там критикує Арестовича. Я й сам, м’яко кажучи, не готовий складати йому оди, але тільки тому, що якийсь російський КДБіст критикує когось, хто тобі може не подобатися, то зразу йому довіряти? – сказав телеведучий.

Притула закликав українців фільтрувати інформацію в інтернеті і не шукати зради там, де її немає.

– Всі працюють на перемогу, незалежно від прізвища і займаної посади. Я особисто зрадників у вищих ешелонах влади не бачу. Я бачу людей, які 24/7 працюють, – додав Притула.

Зазначимо, що раніше у мережі поширився фейк про те, що нібито гуманітарна допомога чи зброя, яка постачається в Україну, розкрадається і є предметом для корупції.

Автором цього вкиду є Юрій Швець, який у медіапросторі себе позиціонує як експерт з питань, пов’язаних з Україною.

Насправді ж він є ексрозвідником КДБ та колишнім однокурсником президента РФ Володимира Путіна.