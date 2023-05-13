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Не рокерша, а елегантна кішечка. Юлія Саніна зачарувала вбранням у фіналі Євробачення

13 Травня 2023, 22:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Юлия Санина
Джерело: Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss і ведуча Євробачення 2023 Юлія Саніна зачарувала глядачів конкурсу своїм вбранням у фіналі.

На головній сцені в Ліверпулі Саніна постала в жовтій обтислій сукні до підлоги. У свою чергу Аліша Діксон з’явилася в синьому вбранні, що в тандемі нагадало прапор України.

Волосся Юлія зачесала, на обличчя нанесла легкий макіяж. Образ Саніна доповнила аксесуарами – сережками та намистом.

Шанувальники не стали скупитися на компліменти і оцінили образ Юлії Саніної у фіналі Євробачення 2023.

  • Як красиво.
  • Просто вау!
  • Ви неймовірна.
  • Наша гордість! Дуже красива.
  • Який гарний образ, – пишуть у коментарях

Варто зазначити, що в кожному з півфіналів Юлія мала карколомний вигляд. Так, 9 травня Саніна постала в чорній обтислій сукні, низ якої був покритий полум’ям.

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У другому півфіналі Юлія з’явилася в синьому шкіряному комбінезоні, який між собою був зшитий шнурками.

Нагадаємо, що у фіналі Євробачення 2023 на сцену вийдуть представники України – дует Tvorchi. Він виступить під 19 номером.

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