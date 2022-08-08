Наречений блогерки-мільйонника Саші Бо, стоматолог Платон Тарнавський потрапив у скандал через образливу заяву про переселенців із Донбасу.

В Instagram-stories лікар закликав не продавати нерухомість у Карпатах людям із Донецької та Луганської областей, пояснивши це тим, що тоді російські окупанти прийдуть їх “звільняти”.

– Не продавайте біженцям власність у Карпатах під час війни, якщо не хочете ще одного Донецька та Луганська тут, і щоби вас прийшли “звільняти”, – написав Тарнавський.

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Деяких користувачів мережі обурила така заява коханого Саші Бо.

– Тут бойфренд Саші Бо теж став політичним експертом… А чому тільки в Карпатах? Я, навпаки, за гори не хвилювалася, бо гуцули натовчуть трембітами… Але що то за таврування? Це як казати, що всі цигани крадуть, а українці всі люблять сало, – йдеться в повідомленні.

Сама Саша Бо не прокоментувала такі слова коханого.