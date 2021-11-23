Не поїхати до Криму я не могла – Доліна засмучена забороною на в’їзд в Україну

Російська співачка Лариса Доліна, якій заборонено в’їзд до України, висловилася про те, як ставиться до виступів у Криму, а також чому сумує за Одесою.

Артистка засмучена забороною на в’їзд до України, мовляв, сумує за Одесою, оскільки це місце сили.

– Для мене це не просто прикро. Я не можу потрапити до свого міста, до Одеси. Я не можу потрапити на цвинтар, де поховані члени моєї родини. Це, звісно, ​​одна з головних причин. Одеса мене завжди підживлювала. Мені треба було просто пройтися бульваром, щоб повернути сили і фізичні, і душевні. Зараз у мене вже стільки років немає цієї можливості, і я маю себе штучно підживлювати. Це важко, – заявила Доліна в інтерв’ю Скажи Гордєєвій.

Також артистка поділилася, що для неї стала несподіванкою заборона на в’їзд до України. За її словами, вона ніколи не думала, що політика постукає до її будинку.

– Не поїхати до Криму я не могла, тому що теж вважаю, що Крим – це все таки російська історія. Далі не заглиблюватимуся. Якби я не була з цим згодна, то не поїхала б туди. Я не думала, що це виллється в те, що вилилося, і мені заборонять в’їзд до України, Одеси, – зазначила Доліна.

Крім того, Лариса Доліна запевнила, що без інших українських міст вона проживе, а ось Одеса – це частина душі.

Заборону на в’їзд в Україну Лариса Доліна отримала у 2018 році. Тоді Мінкульт вніс її до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Причиною став виступ Доліної в окупованому Криму.