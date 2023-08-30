Керівник інформаційної служби телеканалу ICTV та ведуча марафону Єдині новини Олена Фроляк заговорила про вигорання. Також вона розповіла, чи вдається їй планувати життя під час війни.

Олена каже, незважаючи на те, що періодами важко, вирішила не занурюватися в депресивні стани, а жити своїм життям. Про це вона розповіла в інтерв’ю WoMo.

– Напевно, це гойдалка: сьогодні ти піднесена, завтра опускаються руки, а післязавтра накриває мало не депресія. Війна такі коливання дуже посилила. Сьогодні, коли читаєш, що наші просунулися на Сході, а завтра, що на цій же ділянці є певні успіхи в окупантів, стає важко, але це війна, – сказала Фроляк.

Наразі рятується конкретними діями, наприклад, давно планувала розпочати ремонт у ванній кімнаті і ось уже зробила його. Каже, дуже занурилася в процес, а тому радить знаходити заняття, завантажувати себе справами або волонтерити.

– Не треба сидіти цілодобово за комп’ютером і чекати перемоги! Краще купити й відвезти ліки до найближчого волонтерського хабу або подбати про літніх сусідів, привести до ладу клумби під будинком, – рекомендує Фроляк.

Зізнається, повномасштабна війна ніяк не вплинула на те, що вона продовжує наполегливо планувати життя.

– Мені дуже подобається вислів: У кого немає планів, той планує невдачу. Останні півтора року я багато читаю, точніше сказати, ковтаю книжки. З останнього Книжкового арсеналу вийшла з такою купою новинок, що мене за ними не було видно, – поділилася Олена.