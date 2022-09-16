Не платимо за проживання та їжу: Alyosha зізналась, за які кошти живе у США

Українська співачка Alyosha розповіла, за які кошти живе разом з трьома дітьми у США та чи має власний заробіток.

Наразі артистка перебуває у штаті Нью-Джерсі, де мешкають мама та вітчим її чоловіка Тараса Тополі.

За словами Alyosha, у США вона не платить за проживання та продукти, адже їх купує свекруха.

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– Я не можу сказати, що ми витрачаємо $3 тис. на місяць. Ми їмо ту їжу, яку купує мама з Алексом, зі своїм чоловіком. Ми не платимо за проживання. Можемо періодично купувати якийсь одяг, але щойно ми прилетіли, дуже багато людей зібрати нам купу одягу для дітей, для мене. Тому в одязі у нас так само потреби немає. Єдине, на що я можу витрачати кошти – на одяг, в якому я виступаю, тому що тут немає жодних концертних вбрань, на взуття, якісь смаколики, іграшки, – розповіла співачка в інтерв’ю Слава+.

В середньому Alyosha витрачає близько $1,5 тис., проте кожного місяця сума може бути різною. Співачка зізналась, що іноді виступає на корпоративах і так заробляє.

В Америці сім’я артистки не отримує соціальних виплат для біженців.

– Я цим не займалася. Ми намагалися подати якісь заяви, щоб отримати тут якусь медстраховку. Але я отримала відмову, отримали відмову Марк і Марія, а Роман (діти подружжя – Ред.) отримав позитивний результат, тому що він народжений в Америці. Але програм для українців, які втекли від війни, ми не оформлювали, – прокоментувала співачка.

Фото: Alyosha