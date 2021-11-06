Незважаючи на свій щільний графік, зірки знаходять час для улюблених справ. Так, деякі селебриті українського шоу-бізнесу не проти розслабитися та порибалити на водоймі. Найчастіше вважається, що це чоловіче хобі, проте ні.

Факти ICTV підготували добірку жінок-зірок, які люблять рибалити.

Злата Огнєвіч

Співачка та головна героїня романтичного реаліті шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч довела, що риболовля їй не чужа. Так, у третьому випуску Холостячки Огнєвіч вирушила на побачення з чоловіками, де й показала, як уміє ловити рибу.

За словами Огнєвіч, влітку вона може виїхати на риболовлю 3-4 рази на тиждень.

– Я виросла в Криму. Батько ходив на риболовлю на пірс і ловив йоржів. Юшка з них приголомшлива… У 90-ті, коли зарплату на роботі татові не давали, риба заміняла нам м’ясо, – розповіла Злата.

Софія Ротару

Ні для кого не секрет, що Софія Ротару любить риболовлю. Підтвердила це й її рідна сестра, співачка Ауріка. Жінка розповіла, що таке спільне хобі вони мають ще з дитинства.

– Раніше, коли ми приїжджали додому і батьки ще були живі, то встигали лише скинути речі та бігли на озеро ловити рибу, – розповіла вона.

Після цього батьки на ділянці викопали ставок і запустили рибу, щоб доньки не тікали, а були поруч.

– Риболовля та вудки в нас із дитинства… Наразі ми можемо виїхати кудись – на платні ставки чи річку, – поділилася Ауріка.

Даша Астаф’єва

Модель неодноразово говорила, що риболовля – це її хобі. Зірка порівнює лов риби з масажем, їздою на велосипеді та гулянням лісом, стверджує, що отримує від цього задоволення.

Найбільше в цій справі Астаф’євій подобається процес, а спійману рибу найчастіше вона відпускає.

Антоніна Матвієнко

Донька Ніни Матвієнко, співачка Антоніна не проти порибалити та половити карасів. Так, у своєму Instagram Антоніна похвалилася уловом. Разом зі своїм другом вона зловила великого сома.

Оля Полякова

Артистка також не проти розслабитися за ловлею риби. На одному з таких виїздів Полякова зловила немаленького коропа, чим похвалилася в своєму мікроблозі.