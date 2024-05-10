Співака Дмитра Монатика зупинили ТЦК і поліція прямо в центрі Києва на Хрещатику. В артиста перевірили військовий квиток.

ТЦК зупинили Монатика – реакція співака

У мережі розлетілося відео, на якому видно, що Дмитра в центрі Києва зупинили ТЦК і поліція. Щоб не було зайвих домислів, артист одразу ж вирішив це прокоментувати. За словами Монатика, причиною зупинки стала перевірка документів.

– Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо запитали, чи оновив дані, і попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані оновив, – розповів Дмитро.

Він додав, що це вже не перша перевірка, оскільки багато їздить Україною, а тому постійно потрапляє на них. Після того як в артиста перевірили дані, його відпустили.