Зйомки серіалу Венздей для Netflix опинилися під загрозою після втрати одного з головних акторів.

Акторка Тора Берч, яка отримала роль Тамари Новак, наглядачки академії Невермор, була змушена піти, не завершивши своїх сцен.

Чому Тора Берч пішла із серіалу Венздей

Раніше представник компанії MGM, яка продюсує серіал Венздей, розповідав виданню Deadline, що “Тора повернулася до США, щоб вирішити особисту справу, тож не повернеться до виробництва”.

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За словами джерел видання, акторка була змушена повернутися додому через хворобу в родині.

Також повідомлялося, що хоча Берч не завершила свої сцени, вона “закінчила зйомки основної частини” ролі. За словами самої Тори, на її рішення вплинули й інші чинники.

– Це стало такою мінливою, рухомою ситуацією в художньому, творчому плані від епізоду до епізоду. Я відзняла певну кількість матеріалу, та виникли питання про те, скільки ще можна працювати з цим персонажем, були внесені деякі зміни та корективи. Не вийшло так, що я змогла б повернутися назад, тому вони знаходять власні рішення, – пояснювала Берч.

Зазначимо, що у 2022 році серіал Венздей став міжнародним хітом і посів третє місце за кількістю переглядів серед усіх англомовних шоу Netflix.

Дата релізу 2-го сезону поки що не розкривається, але очікується, що серіал вийде наприкінці 2023 року.

Фото: скриншот з відео Netflix Ukraine