Солістка українського гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, що живе разом із мамою, оскільки не може залишатися одна.

Відповідаючи на запитання – прибирати квартиру самій чи наймати клінінг, співачка зазначила, що проживає зі своєю мамою, яка дуже допомагає їй у побуті.

– Оскільки я шопоголік, то цих речей з кожним тижнем стає дедалі більше. В нас є вже окрема кімната для цих речей, незважаючи на те, що є гардеробна, є ще й окрема кімната, – сказала Олександра.

Артистка розповіла, що живуть вони за Києвом у будинку.

– Я живу з мамою, я привезла її з Харкова і вона живе зі мною, оскільки маю проблеми з тим, що не можу залишатися наодинці. Це проблема багатьох артистів, коли їм дуже складно залишатися віч-на-віч зі своїми думками, – зізналася Заріцька.

Співачка зазначила, що це не депресія, а просто складно впоратися з емоціями.

– Коли я залишаюся одна, я чи з кимось розмовляю по телефону, чи дуже голосно слухаю музику, серіали чи щось інше, щоб не навантажувати себе і не думати, – сказала Олександра.

Раніше ми писали, що Олександра Заріцька шокувала шанувальників результатом свого схуднення. За рік артистка скинула 30 кілограмів зайвої ваги.

Трансформація виконавиці почалася тоді, коли вона почала танцювати на одному з телепроектів, потім продовжила займатися спортом та правильно харчуватися.