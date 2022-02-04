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Не можу залишатися наодинці з собою: Заріцька розповіла, що живе з мамою

4 Лютого 2022, 09:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не можу залишатися наодинці з собою: Заріцька розповіла, що живе з мамою
Джерело: Kazka

Солістка українського гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, що живе разом із мамою, оскільки не може залишатися одна.

Відповідаючи на запитання – прибирати квартиру самій чи наймати клінінг, співачка зазначила, що проживає зі своєю мамою, яка дуже допомагає їй у побуті.

– Оскільки я шопоголік, то цих речей з кожним тижнем стає дедалі більше. В нас є вже окрема кімната для цих речей, незважаючи на те, що є гардеробна, є ще й окрема кімната, – сказала Олександра.

Артистка розповіла, що живуть вони за Києвом у будинку.

– Я живу з мамою, я привезла її з Харкова і вона живе зі мною, оскільки маю проблеми з тим, що не можу залишатися наодинці. Це проблема багатьох артистів, коли їм дуже складно залишатися віч-на-віч зі своїми думками, – зізналася Заріцька.

Співачка зазначила, що це не депресія, а просто складно впоратися з емоціями.

– Коли я залишаюся одна, я чи з кимось розмовляю по телефону, чи дуже голосно слухаю музику, серіали чи щось інше, щоб не навантажувати себе і не думати, – сказала Олександра.

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Раніше ми писали, що Олександра Заріцька шокувала шанувальників результатом свого схуднення. За рік артистка скинула 30 кілограмів зайвої ваги.

Трансформація виконавиці почалася тоді, коли вона почала танцювати на одному з телепроектів, потім продовжила займатися спортом та правильно харчуватися.

Джерело
Люкс ФМ
Теги
Kazka
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