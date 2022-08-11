Співачка Настя Каменських розповіла, що її заспокоює та надихає у такий важкий час для України та громадян нашої країни.

Йдеться про слова – Одного дня все стане лише спогадом.

– Слова, що заспокоюють мене і вселяють надію. Що нинішні темні часи одного дня залишаться у минулому і лише у нашій пам’яті про них, – зазначила Каменських.

Артистка додала, що з іншого боку ці слова надихають жити тут і зараз, не чекаючи кращого моменту. Оскільки нагадують, що життя не можна відкладати на потім, бо кожен його момент — безцінний скарб.

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– Одного дня воно теж стане спогадом. Тому рухаємось далі, попереду багато справ, – підсумувала Настя.

На початку серпня Настя Каменських презентувала кліп Коли мине війна. Композиція про ніжні почуття українських жінок, які переживають під час війни і хочуть бути поряд із коханими.