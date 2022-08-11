Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Не можна відкладати життя: Каменських зізналася, що заспокоює її під час війни

11 Серпня 2022, 10:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не можна відкладати життя: Каменських зізналася, що заспокоює її під час війни
Джерело: Настя Каменських

Співачка Настя Каменських розповіла, що її заспокоює та надихає у такий важкий час для України та громадян нашої країни.

Йдеться про слова – Одного дня все стане лише спогадом.

– Слова, що заспокоюють мене і вселяють надію. Що нинішні темні часи одного дня залишаться у минулому і лише у нашій пам’яті про них, – зазначила Каменських.

Артистка додала, що з іншого боку ці слова надихають жити тут і зараз, не чекаючи кращого моменту. Оскільки нагадують, що життя не можна відкладати на потім, бо кожен його момент — безцінний скарб.

Зараз дивляться

– Одного дня воно теж стане спогадом. Тому рухаємось далі, попереду багато справ, – підсумувала Настя.

На початку серпня Настя Каменських презентувала кліп Коли мине війна. Композиція про ніжні почуття українських жінок, які переживають під час війни і хочуть бути поряд із коханими.

Читайте також:
Не можна відкладати життя: Каменських зізналася, що заспокоює її під час війниЧоловік на фронт не хоче? Настю Каменських і Потапа захейтили в мережі

Теги
Настя Каменських
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь