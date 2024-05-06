Переможниця Євробачення 2016 Джамала заявила, що Україна “не може собі дозволити” бойкотувати конкурс. Співачка зазначила, що нашій країні потрібна можливість нагадати Європі про російське вторгнення.

Така думка Джамали пролунала на тлі закликів до артистів відмовитися від конкурсу через участь Ізраїлю під час війни у Газі.

Джамала пояснила, чому Україна не бойкотуватиме Євробачення 2024

Джамала акцентувала, що бойкот через війну між Ізраїлем і ХАМАС – не варіант для нашої держави. Вона додала, що артисти мають бути “гучними та креативними”, щоби нагадати світу про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та знову вивести цю тему на перші шпальти.

Зараз дивляться

– Деякі країни можуть відмовитися від участі в конкурсі, але не ми. Особливо ми не можемо дозволити собі відмовитися від такого конкурсу під час війни, – сказала співачка.

Артистка зазначила, що у світі точиться багато воєнних конфліктів, тому Україні потрібно постійно знаходити нові можливості привернути увагу до злочинів, які коїть Росія.

– Це завдання людей, які залишаються в Україні, людей, які воюють, бути такими ж гучними та креативними. Це завдання митців – знаходити нові способи, як розкрити та показати свою країну, – наголосила Джамала.

Хто закликає бойкотувати Євробачення 2024

Учасник від Великої Британії Оллі Александер підписав відкритий лист із закликом до припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС і назвав дії Ізраїлю в Газі “геноцидом”. До нього доєдналися конкурсанти від Ірландії та Данії.

Організація Queers for Palestine запустила петицію із закликом бойкотувати Євробачення через участь Ізраїлю, заявивши, що ця подія є “культурним прикриттям” для “геноциду, що триває”.

Водночас британський учасник вирішив не залишати конкурс, бо він все ж вважає гарною подією, коли “люди збираються разом для розваг”.

Перший півфінал пісенного конкурсу розпочнеться вже завтра, 7 травня. Український дует Alyona Alyona та Jerry Heil виступатиме під номером пʼять.